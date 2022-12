Fisco: nuovo sportello Agenzia Entrate a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 14 DIC - L'Agenzia delle entrate amplia i servizi a Firenze con un nuovo sportello decentrato in via dell'Agnolo 80. Lo sportello riceverà l'utenza ogni lunedì e mercoledì, dalle 8.30 alle 12.45, esclusivamente su appuntamento.

I cittadini possono prenotare gli appuntamenti tramite il sito internet, nella sezione Prenota un appuntamento oppure tramite l'App mobile "AgenziaEntrate". E' possibile anche utilizzare il Centro unico di prenotazione al numero 800.90.96.96 (06.96668907 da telefono cellulare), scegliendo l'opzione tre. L'attivazione dello sportello di via dell'Agnolo, spiega una nota. è stata avviata in via sperimentale fino al 30 giugno 2023. Il periodo di sperimentazione servirà a valutare l'utilità della postazione in termini di assistenza al cittadino, attraverso l'analisi del numero di servizi erogati, dei tempi di attesa e dei tempi di erogazione dei servizi.

