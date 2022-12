Fisco: intesa Anci Toscana con Entrate e Gdf contro evasione

(ANSA) - FIRENZE, 14 DIC - Continua e si rafforza l'impegno dei Comuni toscani per partecipare attivamente al contrasto all'evasione fiscale. Oggi è stato firmato un protocollo tra Agenzia delle Entrate, guardia di finanza, Anci Toscana e i Comuni capoluogo della regione.

L'intesa, che rinnova e arricchisce quella già siglata nel 2017 e che segue quella siglata nell'ottobre scorso da Anci a livello nazionale, spiega una nota, rappresenta uno strumento importante per il processo di partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi statali, per perseguire gli obiettivi del contrasto all'evasione fiscale ed il recupero di somme sottratte agli obblighi fiscali. Il protocollo, fra i suoi elementi qualificanti, prevede le modalità di gestione delle segnalazioni dei Comuni con il relativo gettito per l'amministrazione, una formazione specifica del personale degli enti, l'utilizzo degli strumenti informatici e lo scambio di alcune buone pratiche maturate dopo l'esperienza degli ultimi anni. L'intesa definisce con esattezza gli ambiti e le forme in cui potranno avvenire le segnalazioni, riservando precisi requisiti riguardo la tutela della privacy e il trattamento dei dati personali. Il protocollo avrà valore di tre anni, con ulteriore possibilità di rinnovo. "La collaborazione sul tema del contrasto dell'evasione fiscale è sempre più importante - sottolinea il presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni, che ha siglato l'intesa -, perché contrasta uno dei problemi più gravi che affliggono le finanze pubbliche Continueremo a lavorare nell'ambito delle rispettive competenze e dei relativi poteri istituzionali, nel rispetto delle norme e per il bene delle nostre comunità". (ANSA).