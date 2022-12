Fisco: Gdf, sequestrati 1,4 milioni a imprenditore vicentino

(ANSA) - VICENZA, 14 DIC - Due arresti, otto misure cautelari personali e il sequestro per circa 1 milione e 400 mila euro. È il bilancio di un'operazione del Comando Provinciale di Vicenza della Guardia di Finanza che coinvolge un imprenditore di Malo e un consulente fiscale, finiti ai domiciliari, e altre persone tra cui un avvocato e due consulenti fiscali.

Le indagini hanno rivelato un articolato meccanismo di distrazione dell'imprenditore che, secondo le fiamme gialle, ha cercato di sottrarsi agli ingenti debiti erariali, oltre 620 mila euro mettendo in atto operazioni fraudolente come la creazione di società e nella cessione sottocosto dell'immobile dove risiede l'indagato ad un parente, nonché nel trasferimento su conti correnti esteri delle somme di denaro indebitamente sottratte allo Stato.

Gli indagati, fanno sapere le fiamme gialle, avevano anche chiesto contributi legati all'emergenza da Covid-19 "a fondo perduto", per circa 35 mila euro legati ai mancati introiti delle loro attività senza averne diritto. (ANSA).