Energia: Dialuce, efficienza riduce dipendenza da import

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "L'efficienza energetica svolge un ruolo decisivo per garantire la sicurezza energetica sia a lungo che a breve termine, riducendo la domanda complessiva di energia e la dipendenza dalle importazioni di petrolio, gas e carbone".

Così il presidente dell'Enea, Gilberto Dialuce, in occasione della presentazione dei rapporti annuali sull'efficienza energetica e le detrazioni fiscali, sottolineando che "la volatilità del mercato energetico e gli eventi geopolitici degli ultimi due anni hanno evidenziato le vulnerabilità dell'attuale mix energetico e posto in discussione la sicurezza energetica".

In questo contesto, prosegue Dialuce, "l'efficienza energetica, assieme alle rinnovabili e ai gas rinnovabili (biometano e idrogeno), rappresenta un fattore chiave per accelerare la transizione energetica e centrare gli obiettivi previsti dall'Accordo di Parigi sul clima e dalle politiche promosse dall'Ue". (ANSA).