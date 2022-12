Confindustria, subito seconda canna traforo Monte Bianco

(ANSA) - AOSTA, 14 DIC - "Mettere subito in cantiere la seconda canna del tunnel del Monte Bianco": è la proposta che Confindustria Valle d'Aosta ha portato al Governo nazionale in occasione del Consiglio Generale degli Industriali Italiani al fine di superare le problematiche derivanti dalla chiusura programmata del traforo del Monte Bianco. "Quello che auspichiamo - dichiara Francesco Turcato, presidente dell'associazione valdostana degli industriali - è ridurre al minimo le chiusure e i conseguenti disagi. Per questo la realizzazione di una doppia via ci permetterebbe di sfruttare una possibile minaccia, trasformandola in un'opportunità".

In un documento sottoscritto da tutte le associazioni datoriali e sindacali, si sottolineano "le gravi conseguenze provocate dalle chiusure programmate del traforo per opere di manutenzione" e si indicano "le possibili soluzioni per evitare ulteriori ricadute sul tessuto imprenditoriale locale e nazionale". (ANSA).