Confindustria, immédiatement deuxième tube tunnel Mont Blanc

(ANSA) - AOSTE, 14 DIC - "Mettre immédiatement en construction le deuxième tube du tunnel du Mont Blanc": telle est la proposition que la Confindustria Vallée d'Aoste a présentée au gouvernement national à l'occasion du Conseil général des industriels italiens afin de surmonter les problèmes découlant du projet fermeture du tunnel du Mont Blanc.

"Ce que nous espérons - déclare Francesco Turcato, président de l'association industrielle de la Vallée d'Aoste - est de minimiser les fermetures et les inconvénients qui en découlent.

Pour cette raison, la création d'un double itinéraire nous permettrait d'exploiter une éventuelle menace, en la transformant en opportunité". Dans un document signé par l'ensemble des organisations patronales et syndicales, "les graves conséquences engendrées par les fermetures programmées du tunnel pour travaux d'entretien" sont soulignées et "les solutions possibles sont indiquées pour éviter de nouvelles répercussions sur le tissu entrepreneurial local et national".

