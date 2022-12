Camera Commercio Verona mette all'asta la Domus Mercatorum

(ANSA) - VERONA, 14 DIC - La Camera di Commercio di Verona mette in vendita la Domus Mercatorum. Il primo e secondo piano della storica Casa dei Mercanti e l'adiacente Casa Bresciani, siti nella centrale piazza delle Erbe, saranno messi all'asta il prossimo 2 febbraio 2023. . "Questo prestigioso palazzo tornerà agli antichi fasti - ha detto il presidente della Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello - grazie all'intervento di nuovi proprietari. Purtroppo negli ultimi vent'anni, la Camera di Commercio ha dovuto destinare alle imprese e al territorio tutte le risorse disponibili per fronteggiare le crisi economiche che si sono succedute, non ultima quella che ci sta travolgengo ora". "Con il progetto Ri.Ver, Riparti Verona - ha spiegato - abbiamo destinato 30 milioni di euro a sostegno dell'economia scaligera: non potevamo permetterci di restaurare e valorizzare la Domus Mercatorum come meriterebbe. Piuttosto di lasciarla abbandonata al degrado, abbiamo scelto di affidarla alla cura di altri, con l'impegno a reinvestire in iniziative per la società veronese le risorse che ne ricaveremo". "Una scelta dolorosa, Verona meriterebbe uno spazio pubblico da destinare ad attività socio-culturali, ma improrogabile.

Confidiamo che i nuovi proprietari sapranno ridare alla Domus il ruolo centrale che merita" ha concluso Riello. La Camera di Commercio sarà affiancata nella promozione dell'asta a livello nazionale e internazionale da Italy Sotheby's International Realty, protagonista nel settore immobiliare di lusso in Italia e nel mondo. Il prezzo base per la Domus Mercatorum è di 7 milioni, 3,3 milioni per Casa Bresciani e 10,3 milioni per l'intero doppio lotto. (ANSA).