Autotrasporto:Conftrasporto,bene con Salvini, avanti insieme

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Incontro proficuo oggi a Roma tra il ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Matteo Salvini e i vertici di Conftrasporto-Confcommercio, che definiscono il colloquio "positivo, costruttivo" e si dicono "soddisfatti per la disponibilità dimostrata dal ministro": ora "avanti insieme su trasporti e logistica per migliorare il sistema di connessione del nostro paese".

Sui principali nodi dei trasporti e della logistica, si legge in una nota, a cominciare dalla questione delle limitazioni dei Tir al Brennero imposte dall'Austria, per continuare con la necessità di misure adeguate per consentire alle imprese del trasporto di fronteggiare gli elevati costi di attività, fino ai temi legati alla portualità, c'è stata, per Conftrasporto, "identità di vedute e soprattutto la volontà di intraprendere un percorso comune per garantire all'Italia di connettersi agevolmente al resto d'Europa e al mondo".

Nel corso dell'incontro, "è stata inoltre ribadita la necessità di garantire una sempre maggiore efficienza del gruppo Fs, a vantaggio dell'intermodalità ferroviaria, per il raggiungimento di un'alta competitività del nostro Paese". (ANSA).