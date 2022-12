Alleanza Coop, con Lollobrigida sintonia sulle Politiche Ue

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Grande sintonia con il ministro Lollobrigida sui temi delle politiche europee in materia di pesca e agricoltura. A dirlo è l'Alleanza cooperative Agroalimentare e della Pesca, esprimendo soddisfazione per l'incontro con il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Forestale.

"Va scongiurata la minaccia alla competitività delle nostre imprese raddrizzando, così come sta facendo il ministro, gli indirizzi di politica europea - hanno dichiarato i presidenti Carlo Piccinini e Giampaolo Buonfiglio - e, soprattutto, tentando di scongiurare la perdita delle risorse del Pnrr attraverso una oculata valutazione degli esiti delle procedure in atto". Secondo lAlleanza "è forte la necessità di sostenere le nostre imprese in questo momento particolarmente difficile, vista la situazione economica e geopolitica contingente, nonché gli effetti dei rincari delle materie prime e gli esorbitanti costi energetici". (ANSA).