Abi: Massimo Tononi eletto vicepresidente

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Il consiglio dell'Abi, presieduto da Antonio Patuelli, riunitosi oggi pomeriggio a Roma, ha eletto Massimo Tononi (presidente Banco Bpm) vicepresidente dell'associazione. Lo si legge in una nota che ricorda come Tononi si affianca ai vicepresidenti in carica: Gian Maria Gros-Pietro, vicario, (presidente Intesa Sanpaolo), Maria Patrizia Grieco (presidente Banca Monte dei Paschi di Siena), Mario Alberto Pedranzini (consigliere Delegato e direttore Generale Banca Popolare di Sondrio), Guido Rosa (presidente Aibe - Associazione Italiana Banche Estere). (ANSA).