Abi: Ilaria Dalla Riva nuova presidente del Casl

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Cambio della guardia al vertice del Casl, il comitato affari sindacali e del lavoro dell'Abi. Come si legge in una nota, il comitato esecutivo dell'Abi, presieduto da Antonio Patuelli, riunitosi oggi a Roma, ha preso atto delle dimissioni di Salvatore Poloni da presidente del Casl per la prevista conclusione del suo incarico di lavoro di condirettore generale di Banco Bpm. Il Comitato esecutivo ha "ringraziato vivissimamente Salvatore Poloni per tutta l'attività svolta ed ha nominato Ilaria Maria Dalla Riva (Head of People & Culture Italy UniCredit) presidente del Casl". (ANSA).