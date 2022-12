18App, sistema cultura Confcommercio 'non modificare bonus'

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Impresa Cultura Italia-Confcommercio, Ali Confcommercio, Federcartolai Confcommercio e Assomusica Confcommercio rinnovano l'invito al Governo e al Parlamento per salvare la 18App per tutti i diciottenni.

"Nei suoi anni di applicazione - dichiara il Presidente di Impresa Cultura Italia, Carlo Fontana - la 18App ha contribuito ad accrescere il patrimonio culturale di tantissimi giovani migliorando l'ecosistema culturale".

Paolo Ambrosini, Presidente di Ali Confcommercio, sottolinea che "introdurre un tetto Isee come preannunciato è uno snaturamento della misura. Se proprio si vuole porre un tetto si metta l'Isee culturale, ovvero l'indicatore di patrimonio culturale acquisito".

Vincenzo Spera, Presidente di Assomusica, mette in evidenza che "togliere o modificare 18App significa precludere ai giovani la scoperta della socialità e dell'aggregazione offerti dal nostro mondo".

"18App - conclude Medardo Montaguti, Presidente di Federcartolai - in tutti questi anni ha fatto riscoprire ai giovani l'esperienza fisica d'acquisto aiutando le nostre imprese anche nei momenti più difficili. Toglierla o rivederla è un danno per noi e per i giovani".