++ Gentiloni, Italia proceda su riforma del fisco ++

(ANSA) - BRUXELLES, 14 DIC - Dalla Commissione Ue c'è l'invito all'Italia "a procedere sulla riforma del fisco". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni parlando dell'Opinione sulla manovra italiana. "Ci sono rilievi in particolare su misure legate ai pagamenti digitali e all'evasione fiscale", ha aggiunto. "Per noi principale in questo momento era di avere un atteggiamento di prudenza da parte delle autorità italiane nel bilancio, perché siamo in un contesto molto complicato". La manovra "è stata fatta molto rapidamente e immagino con diverse richieste alle quali far fronte: complessivamente c'è un equilibrio". (ANSA).