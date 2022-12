++ FI,imprescindibili pensioni minime a 600 euro per over 75+ ++

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Per Forza Italia sono "imprescindibili" in manovra l'aumento delle pensioni minime a 600 euro dai 75 anni in su e la decontribuzione "di almeno 8 mila euro" sulle assunzioni degli under 35. Lo ha detto il capogruppo di FI in commissione Bilancio, Roberto Pella, spiegando la posizione illustrata in riunione di maggioranza assieme al capogruppo azzurro alla Camera Alessandro Cattaneo, chiarendo che questo è quanto richiesto da Silvio Berlusconi. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, ha aggiunto Pella, "si è impegnato a trovare le risorse". (ANSA).