Turismo: Comune-Confcommercio, vertice Di Porzio-Armato a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 13 DIC - Incontro a Palazzo San Giacomo tra il presidente provinciale di Confcommercio Massimo Di Porzio e l'assessore alle Attività Produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, per fare il punto sulle principali questioni legate al commercio e al turismo in città.

Armato e Di Porzio hanno concordato sull'opportunità di accelerare la costituzione dei distretti del commercio, strumenti di partenariato pubblico-privato che consentiranno di realizzare iniziative comuni di riqualificazione urbana e di promozione delle attività commerciali, anche in chiave turistica. Il presidente Di Porzio ha poi proposto, al fine di salvaguardare il tessuto commerciale del centro storico, "di prevedere per le aree più sensibili sotto il profilo artistico ed ambientale la programmazione delle nuove aperture dei pubblici esercizi e la limitazione delle attività commerciali incompatibili col decoro delle aree di pregio, come già realizzato a Roma, Firenze e Genova".

L'assessore Armato ha accolto con interesse la proposta del presidente Di Porzio, che sarà approfondita in un successivo incontro tematico. L'assessore Armato ha detto che "sta definendo con la sovrintendenza anche l'individuazione di alcune strade della città per le quali mettere un vincolo di categoria commerciale".

Di Porzio ha poi richiamato l'urgenza di definire il Piano Comunale di Difesa delle Coste, indispensabile per dare stabilità all'attività degli stabilimenti balneari e consentire la destagionalizzazione dell'offerta turistica-balneare. Infine, il presidente ha espresso le fortissime preoccupazioni degli operatori del Centro Agroalimentare di Volla in ordine ai disagi attuali ed al futuro della struttura all'assessore, la quale ha assicurato la massima attenzione della Giunta alla questione Caan. (ANSA).