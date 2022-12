Sanità di prossimità, progetto Federfarma-Confcooperative

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Erogare sul territorio, e a domicilio, servizi di assistenza primaria (come campagne di screening, telemedicina, vaccinazioni, assistenza domiciliare) grazie alla sinergia tra le farmacie e la cooperazione medico-sanitaria. È quanto prevede un protocollo di intesa firmato da Federfarma, Promofarma, Confcooperative Sanità e CAP Lazio.

L'obiettivo del progetto pilota è "il miglioramento e lo sviluppo dell'assistenza primaria attraverso l'attivazione di una rete di erogatori qualificati di servizi extraospedalieri, che consenta la gestione integrata dei vari interventi specialistici di cura, di diagnostica e di assistenza domiciliare socio-sanitaria in un'ottica di facilità e uniformità di accesso all'assistenza sanitaria territoriale e domiciliare".

"La sigla di questo accordo - dichiara il presidente di Federfarma, Marco Cossolo - si inserisce appieno nell'ambito dell'implementazione delle attività della farmacia dei servizi, mettendo a disposizione dei cittadini facilitazioni logistiche e prestazioni a costi contenuti". La farmacia, per Cossolo, "si conferma fulcro di un sistema complesso" e "primo anello di congiunzione con il servizio sanitario, luogo di ascolto, orientamento e semplificazione".

"Il senso dell'intesa", aggiunge Giuseppe Milanese, presidente di Confcooperative Sanità, è "mettere insieme, in una logica di sistema, farmacisti, medici, professionisti sanitari e sociosanitari delle cooperative, realizzando un modello di presa in carico dei bisogni riconoscibile e di facile accesso per i nostri assistiti e per tutti i cittadini". "Una sperimentazione che in questi anni è stata portata avanti da CAP Lazio, ma che può essere esportata in altri contesti regionali".

Per Milanese "l'implementazione nei territori del Pnrr e del Dm 77 apre spazi importanti per possibili ulteriori sperimentazioni." (ANSA).