Salvini a Confesercenti, sì a proroga per tavolini e dehors

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Sull'estensione della possibilità di mettere tavolini e dehors assolutamente sì". Così risponde il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, all'assemblea di Confesercenti, che ha chiesto una estensione della durata delle norme in deroga introdotte con il Covid, attualmente confermate fino al 31 dicembre prossimo, per l'ok all'occupazione del suolo pubblico per i titolari di bar e ristoranti. (ANSA).