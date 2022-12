Manovra: Urso, studieremo insieme misure sul made in Italy

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Nella manovra ci sarà un collegato sul made in Italy che significa sostanzialmente nuove misure che studieremo insieme nella prima parte del prossimo anno" per quanto riguarda lotta alla concorrenza sleale e alla contraffazione e "sostegno alla produzione del made in Italy e a chi nei propri esercizi commerciali vuole esporre e vendere i prodotti effettivi del nostro territorio". Lo afferma il ministro per le Imprese e il made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo all'assemblea di Confesercenti. Un altro collegato alla legge di bilancio riguarderà, per il ministro, "la riforma degli incentivi che realizzeremo dopo un confronto serio e significativo con le forze sociali". (ANSA).