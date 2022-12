Manovra: De Luise (Confesercenti), bene ritorno dei voucher

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Apprezziamo l'ipotesi di reintroduzione dei voucher, utile per rispondere alle esigenze dei picchi stagionali". o afferma la presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, nella sua relazione in assemblea. "Occorre semplificare però anche il contratto a termine, eliminandone le causali ed intervenendo sul decreto trasparenza. Pure il Fondo nuove competenze va potenziato", aggiunge De Luise.

La presidente di Confesercenti chiede anche "la detassazione degli aumenti contrattuali a favore di chi applica i contratti rappresentativi". "I contratti pirata, nel solo terziario, sottraggono quasi un miliardo di euro all'anno senza garantire alcun welfare aziendale", osserva De Luise mentre il salario minimo, secondo lei, "non è ciò di cui abbiamo bisogno". (ANSA).