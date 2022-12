Manovra: Confcommercio Milano, confrontarsi su commissioni Pos

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - "Le imprese milanesi sono già pronte e anzi, spesso sono già proiettate verso il futuro per quanto riguarda pagamenti digitali e innovativi. Confcommercio Milano ha attivato accordi e convenzioni per abbattere i costi di transazioni ma serve un intervento comune secondo un principio di equità che permetta a tutti gli imprenditori di lavorare nelle stesse condizioni". Lo ha sottolineato sulle sue pagine social il segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri, parlando dell'utilizzo del Pos e dell'obbligo di accettare pagamenti digitali per i commercianti a partire dai 60 euro.

"Chiarito che un intervento del Governo sull'abbattimento delle commissioni sarebbe incostituzionale, servirà un tavolo di confronto con gli Istituti Bancari, paytech e circuiti di pagamento. Per farlo e' necessario il confronto e il sostegno delle amministrazioni locali - ha aggiunto - . Così come sul tetto al contante è auspicabile un livello comune per tutti i Paesi Ue evitando poi scelte indipendenti dei singoli. È nell'interesse di tutti creare le condizioni adatte per la diffusione naturale di questi pagamenti. Per una città sempre più attrattiva e aperta al futuro". Barbieri ha spiegato che "non per tutti le commissioni sulle transazioni sono azzerate per piccoli importi. Le percentuali vengono applicate attraverso accordi diretti con gli istituti bancari e i circuiti di pagamento. Ci sono quindi piccoli esercizi di quartiere che anche su un litro di latte pagato con carta o app hanno commissioni elevate - ha concluso -. Le commissioni sui pagamenti possono variare molto, in media dallo 0,35% al 4,5%, con dei limiti massimi, a seconda dei circuiti utilizzati e della somma in questione". (ANSA).