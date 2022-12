Manovra: Calderone, da gennaio tavolo per riforma delle pensioni

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - A gennaio partiranno i tavoli con le parti sociali sul tema della sicurezza sul lavoro "su cui dobbiamo tanto impegnarci perché diventi un investimento di tutti puntando sulla prevenzione" e l'altro sulla "riforma delle pensioni". Nella manovra "abbiamo fatto interventi per il 2023, per mettere in sicurezza dallo scalone Fornero" ma c'è "l'impegno di tutti per disegnare il percorso di riforma, rendendo sostenibile la pensione di tutti". Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, intervenendo all'assemblea di Confesercenti. (ANSA).