Intesa-Einaudi, tra focus risparmiatori casa e previdenza

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - La casa, la previdenza e le assicurazioni sono tra i principali focus a cui guardano i risparmiatori italiani. E' quanto emerge dalla ricerca sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani nel 2022 realizzata dalla Direzione Studi e ricerche di Intesa Sanpaolo e dal Centro Einaudi.

Sul fronte della casa l'indagine rileva una domanda dinamica trainata dal credito (+60% rispetto al 2007), con i prezzi che hanno recuperato il terreno perso (abitazioni nuove) o lo stanno recuperando (abitazioni esistenti) e le transazioni sui livelli pre-crisi immobiliare. Un aumento dei tassi potrà penalizzare il settore, ma questo avverrebbe in un quadro di domanda vivace e offerta ancora compressa. Per quanto concerne la previdenza, gli intervistati appaiono relativamente sereni sul proprio tenore di vita quando raggiungeranno l'età anziana; il merito di tale serenità è in gran parte ascrivibile al sistema previdenziale pubblico. Tuttavia, solo il 26,6% ritiene che si debba alzare l'età di pensionamento se aumenta la vita attesa: molti accetterebbero una pensione inferiore in cambio della libertà di uscita. Cresce nel campione la quota di chi ha sottoscritto una forma pensionistica integrativa, pur mantenendosi su valori piuttosto bassi (17,6%, da 12,6% nel 2021); percentuali maggiori di adesione caratterizzano le fasce centrali di età (22,4% tra i 35-44enni e 23,1% tra i 45-54enni).Ancora limitata risulta la diffusione delle polizze long-term care (LTC), soprattutto tra i più giovani (10,4%). Bassa anche la presenza di assicurazioni per altre tipologie di rischio: ha una polizza sanitaria solo il 16,9% del campione, mentre la responsabilità civile personale o della famiglia copre rispettivamente poco più di un soggetto su 12 e su 10 (ANSA).