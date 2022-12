Inps:Calabria,più lavoro dipendente ma pesa calo demografico

(ANSA) - CATANZARO, 13 DIC - In Calabria le lavoratrici e i lavoratori dipendenti nel 2021 sono 495.185 in aumento rispetto al 2020: crescono i lavoratori del settore privato del 6.8% per un totale di 263.563 ma diminuiscono quelli del settore pubblico dell'1.8%, infatti, si attestano a 109.255, unica categoria che diminuisce. In aumento i lavoratori autonomi dell'1.2%, così come i parasubordinati del 5.5%, arrivando, quindi, a 13.834.

Sono alcuni dei dati illustrati a Catanzaro in occasione della presentazione del Bilancio sociale 2021 dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale in Calabria.

Rispetto al 2020 segnali positivi per l'occupazione femminile che aumenta in tutti i settori. Non si ferma, invece, il calo demografico, così come diminuisce la popolazione residente soprattutto nelle aree interne. Altro dato preoccupante è la conferma del saldo negativo dei processi migratori con un -8.568 di iscrizioni nonostante sia positivo il saldo dei processi migratori con l'estero di +1.247.

La Calabria si conferma sempre più una regione anziana: i pensionati rappresentano il 62,08% (738.337 in aumento rispetto al 2020 che erano 735.699) rispetto alla popolazione attiva 14-64 anni (1.189.374 in diminuzione si registra, infatti, - 37.139 rispetto all'anno 2020). Le pensioni erogate dall'Istituto in Calabria sono 738.337 di cui 620.415 relative alla gestione privata con un importo medio mensile di 628.07 euro; per la gestione pubblica, invece, le pensioni erogate sono 117.922 il cui importo medio è pari a 1.884.37 euro. Le pensioni destinate alle donne, esclusa la gestione dipendenti pubblici, risultano con un assegno medio di 541.04 euro pari al 48.38% dell'intero ammontare delle pensioni liquidate anche se rappresentano il 56% dei percettori di pensioni. Il dato conferma, ancora una volta, la disparità di trattamento economico e di carriere tra uomini e donne nel percorso lavorativo. I pensionati gestione privata titolari di un reddito pensionistico lordo inferiore a 1000 euro sono circa l'87,68%.

Lo scorso anno le prestazioni di sostegno al reddito per cessazione di lavoro accolte sono state 147.686 in aumento + 3.2% (NASpI, anticipazione NASpI, DISCOLL, D.S. Agricola) con una forte diminuzione delle DIS-COLL pari al 14,62 ed un aumento delle NASpI del 4% circa e delle Anticipazioni NASpI del 26.27 in aumento anche la D.S. Agricola del 2.86% rispetto al 2020.

Per quanto riguarda le misure relative alle sospensioni del rapporto di lavoro nel 2021 le ore autorizzate sono state 40.630.639 concentrate soprattutto nei Fondi solidarietà F.I.S.

38%, Cassa Integrazione Guadagni in Deroga 34.3%, nel 2020 le ore autorizzate furono 51.297.872.

I sussidi di competenza della Regione Calabria ed erogati dall'Inps sulla base di apposite convenzioni per interventi di politiche attive per il lavoro e tirocini hanno riguardato 6.203 beneficiari, per una spesa totale di 18.375.000 euro. Le indennità Covid-19 previste nei vari decreti-legge sono state erogate, le domande definite 241.298 recuperando anche la giacenza relativa al 2020.

Per quanto riguarda l'invalidità civile anche nel 2021 è proseguita l'attività in convenzione con la Regione con l'affidamento all'Istituto delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti per l'ottenimento della pensione che ha, nei fatti, accorciato notevolmente i tempi di attesa e di erogazione della prestazione. Si conferma il trend negativo degli scorsi anni rispetto alle pensioni di invalidità erogate.

Secondo la campagna di Customer Experience, infine, l'attività dell'Inps Calabria ha avuto una valutazione partecipativa 2021 con un punteggio di soddisfazione pari a 3,81 in linea con la media nazionale di 3,94. Diminuisce ancora il personale che nel 2021 ha toccato la quota di 80 unità in meno rispetto all'anno precedente. (ANSA).