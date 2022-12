Industria: Istat, produzione ottobre -1% su mese (2)

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - L'indice destagionalizzato mensile della produzione industriale cresce su base congiunturale solo per i beni strumentali (+0,2%), mentre cala per i beni di consumo (-3,0%), per l'energia (-1,2%) e, marginalmente, per i beni intermedi (-0,1%).

L'Istat precisa inoltre che a livello tendenziale crescono solo i beni strumentali (+3,9%); diminuiscono, invece, i beni di consumo (-1,7%) e, in misura più marcata, i beni intermedi (-4,6%) e l'energia (-7,1%).

Tra i settori di attività economica in crescita tendenziale si segnalano la fabbricazione di mezzi di trasporto (+8,5%), la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+7,3%) e la fabbricazione di computer e prodotti di elettronica (+4,9%). Le flessioni più ampie si registrano nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-7,7%), nell'industria del legno, della carta e stampa (-6,1%) e nella fabbricazione di prodotti chimici (-5,5%). (ANSA).