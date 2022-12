Fiba Confesercenti, essenziale mappatura delle spiagge

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Apprezziamo il percorso che il governo sta delineando sulle concessioni balneari. In particolare, riteniamo essenziale procedere in primo luogo, come ha spiegato oggi il ministro Santanchè, a una mappatura accurata dei lidi, i cui risultati, a nostro avviso, dipingeranno un quadro molto diverso rispetto a quanto siamo abituati a sentirci dire. Per questo, auspichiamo che si apra al più presto un tavolo con le associazioni di categoria interessate". Lo dice all'ANSA Maurizio Rustignoli, presidente di Fiba Confesercenti.

