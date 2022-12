Energia: Confesercenti, bollette più care del 269% da 2019

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Rispetto al periodo pre-pandemia, nel 2019, il prezzo delle importazioni totali di energia è cresciuto del +286%, il prezzo del solo gas naturale del +767%, con un aumento media della bolletta elettrica del +269%. È la stima di Confesercenti in occasione dell'assemblea. La corsa "dovrebbe rallentare nel prossimo anno, ma i prezzi non arretreranno più ai livelli del periodo pre-crisi", è la previsione.

In particolare per il comparto ristorazione, ricettività e servizi di catering (HoReCa) il caro-energia comporta un esborso aggiuntivo di quasi 3,5 miliardi di euro all'anno. (ANSA).