De Luise (Confesercenti), sul taglio del cuneo serve di più

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Nella manovra "si è fatto il possibile per difendere imprese e famiglie dal caro energia, ma serve di più: portiamo da 2 a 5 i punti di taglio del cuneo fiscale. Quello che occorrerà ora garantire è una solida ripresa dell'economia". Lo afferma la presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, nella sua relazione in assemblea.

"La ripresa dei consumi e una maggiore disponibilità di spesa da parte delle famiglie - dichiara De Luise - non appena licenziata la Legge di Bilancio, dovranno essere poste al centro dell'azione di Governo. Così rigenereremo le radici delle nostre imprese, ma avremo, nel frattempo, anche avviato una progettualità di lungo raggio. Quella della cultura di impresa che, grazie anche alla nostra storia, fa e farà grande il nostro Paese". (ANSA).