De Luise (Confesercenti), necessaria Agenzia per le imprese

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "È necessario favorire la costituzione di un'Agenzia per le imprese, a partecipazione pubblica e privata, mirata a fare informazione e formazione degli imprenditori, garantendo tutoraggio nei primi 3 anni di vita delle stesse.

Occorre pertanto rendere disponibili le risorse del PNRR anche per questo". Lo afferma la presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, in assemblea parlando dell'accorciamento della vita media delle imprese. Nel commercio, meno della metà (il 43,6%) raggiunge i cinque anni di attività, secondo i dati dell'associazione.

"La rigenerazione urbana si garantisce principalmente con la presenza delle imprese", aggiunge De Luise chiedendo "un quadro competitivo dove grandi e piccoli, fisici ed on-line possano coesistere con regole chiare ed equilibrate". (ANSA).