Credito:intesa Confindustria TN-Banco Bpm a sostegno aziende

(ANSA) - LUCCA, 13 DIC - Confindustria Toscana Nord e Banco Bpm insieme a sostegno delle aziende del territorio di Lucca Pistoia Prato.

Siglato un accordo per agevolare l'accesso al credito con due plafond di complessivi 130 milioni di euro per promuovere obiettivi di sostenibilità ed efficientamento energetico e affrontare il caro energia.

All'incontro, oggi a Lucca, sono intervenuti il presidente di Confindustria Toscana Nord Daniele Matteini e il responsabile direzione tirrenica di Banco Bpm Adelmo Lelli. Con questo accordo, spiega una nota, Banco Bpm si impegna a sostenere le imprese associate delle province di Lucca, Pistoia e Prato con una serie di prodotti, linee di credito e servizi ad hoc atti ad agevolare l'accesso al credito attraverso l'assistenza e la consulenza di un team di specialisti. Confindustria Toscana Nord si impegnerà a promuovere la comunicazione fra le parti in modo da facilitare il più possibile la relazione e fornendo, insieme alla Banca, assistenza e consulenza. Il "Plafond Esg-Energy efficienty/Toscana Nord" pari a 50 milioni di euro è dedicato alle imprese impegnate nel raggiungimento di obiettivi di sostenibilità tra cui quelli legati alla transizione energetica.

Il "Plafond caro energia/Toscana Nord" pari a 80 milioni di euro è dedicato a quelle imprese che hanno risentito maggiormente dei rincari energetici al fine di sostenerle nella gestione ordinaria e nel riequilibrio della situazione finanziaria. Per Lelli "Lucca, Pistoia e Prato, ognuna con le proprie peculiarità, sono aree in cui siamo fortemente presenti e in cui operano aziende con alti standard qualitativi e produttivi.

L'obiettivo comune con Confindustria è quello di mantenere competitive le nostre aziende, espressione importante del tessuto economico italiano". Secondo Matteini "di questa operazione apprezziamo l'aspetto per così dire difensivo rispetto ai forti incrementi dei costi energetici che stanno colpendo duramente le imprese: con la linea di credito che viene aperta da Banco Bpm sarà più facile gestire le conseguenze finanziarie, spesso pesanti, di questa situazione". (ANSA).