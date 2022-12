Coop, con una tantum difendiamo potere acquisto

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - ANCC Coop, Confcooperative Consumo e Utenza e A.G.C.I. AGRITAL hanno siglato con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil un Protocollo straordinario per i dipendenti da Imprese della Distribuzione Cooperativa con l'obbiettivo di difendere il potere di acquisto dei lavoratori in un contesto economico attuale straordinario, caratterizzato da un lungo periodo di pandemia che ha interessato tutto il mondo e dalla guerra in Europa. Lo si legge in una nota delle cooperative sull'accordo ponte che prevede una tantum di 350 euro lorde per i lavoratori del terziario.

L'accordo prevede il riconoscimento di un importo una tantum pari a 350 euro lordi al IV livello e l'erogazione, a decorrere da aprile 2023, di una somma pari a 30 euro lordi di aumento mensile al IV livello come acconto sui futuri aumenti contrattuali. "La firma del protocollo, si legge in una nota, si inserisce in un percorso consolidato di relazioni sindacali positive che, anche in questo contesto economico molto complicato con dinamiche che hanno determinato l'aumento dei costi di funzionamento, tensioni inflattive forti all'acquisto e una crescente minor capacità di spese delle famiglie del nostro Paese, ha consentito di trovare soluzioni tangibili a beneficio dei lavoratori". (ANSA).