Confesercenti, nel 2022 in fumo 7,2 miliardi di consumi (2)

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Le prospettive per il 2023 "non sono così rosee", secondo le previsioni indicate da Confesercenti all'assemblea. Alla fine del prossimo anno i redditi e i consumi delle famiglie arretreranno sui livelli del 2016, tornando indietro di sette anni. Questa compressione dei consumi riporterà il tasso di crescita del Pil al di sotto dello 0,5%, "segnando di fatto la fine del rimbalzo post-pandemico". (ANSA).