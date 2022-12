Confesercenti: intesa su 350 euro segnale importante

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - L'intesa sull'aumento una tantum di 350 euro per i lavoratori del terziario con il contratto scaduto è un segnale importante. Lo sottolinea la Confesercenti dopo la firma del Protocollo che prevede anche che da aprile scattino aumenti di 30 euro al mese come acconto sui futuri aumenti contrattuali. L'accordo ponte per la Confesercenti, si legge in una nota, ha "l'obiettivo di fornire ai lavoratori del settore una prima risposta economica concreta in un contesto complesso caratterizzato da rincari energetici e da forti tensioni internazionali".

L'Accordo prevede il riconoscimento di un importo una tantum pari a 350 euro lordi al IV livello in 2 tranches 1 di 200 a gennaio e 1 di 150 a marzo 2023, e l'erogazione, a decorrere da aprile 2023, di una somma pari a 30 euro lordi di aumento mensile al IV livello come acconto sui futuri aumenti contrattuali.

"L'intesa - si legge - è un segnale importante per tutti i lavoratori del terziario, considerata la difficile congiuntura economica che determina la riduzione della redditività delle piccole e medie imprese del terziario e la perdita del potere d'acquisto delle retribuzioni. Il negoziato proseguirà comunque già nei primi mesi del 2023 per addivenire ad una intesa definitiva che ci auguriamo tenga contro delle nuove esigenze dell'organizzazione del lavoro di cui tutto il settore necessita". (ANSA).