Confcommercio,350 euro una tantum per tenuta potere acquisto

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - L'accordo sul riconoscimento di un importo una tantum ai lavoratori del terziario di 350 euro e sull'acconto sui futuri aumenti contrattuali di 30 euro da aprile 2023, entrambi riparametrati per livello d'inquadramento tengono conto della necessità di contribuire alla tenuta del potere d'acquisto dei lavoratori del settore. Lo si legge in una nota della Confcommercio sul protocollo straordinario firmato con i sindacati nella quale si sottolinea che analoghi protocolli sono stati sottoscritti anche dalle altre organizzazioni datoriali interessate.

"Nell'ambito del percorso negoziale per il rinnovo del Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi, si legge, è stato sottoscritto un Protocollo Straordinario di Settore tra Confcommercio-Imprese per l'Italia e le OO.SS. di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs. Nelle premesse del Protocollo, le parti convengono: sulla profondità e sulla pervasività degli impatti economici e sociali a carico del terziario di mercato della fase apertasi ai primi del 2020 ed ancora non conclusa; sul contributo reso alla competitività ed alla coesione sociale dagli istituti del Ccnl e dal concreto dispiegarsi delle relazioni sindacali; sull'utilità di un'azione comune volta a richiamare l'attenzione del Governo - con particolare riferimento al cantiere delle riforme e degli investimenti del Pnrr - sul nesso tra innovazione, incrementi di produttività del sistema dei servizi ed incrementi di produttività complessiva del sistema-Paese; sulla necessità del sostegno della contrattazione collettiva intercorrente tra le Parti comparativamente più rappresentative e del contrasto del dumping contrattuale; sulla necessità di contribuire alla tenuta del potere d'acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. Sulla scorta di tali considerazioni e fermo restando che le trattative per il rinnovo del contratto proseguiranno con l'obiettivo di trovare possibili soluzioni nell'arco del prossimo anno, si legge, vengono così riconosciuti un importo una tantum di 350 euro ed un acconto sui futuri aumenti contrattuali di 30 euro da aprile 2023, entrambi riparametrati per livello d'inquadramento". (ANSA).