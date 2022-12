Camere Commercio: Marche, in 6 mesi export oltre 17 mld euro

(ANSA) - ANCONA, 13 DIC - "Le Marche fanno meglio dell'Italia nel dato dell'export, anche al netto della performance del farmaceutico". Così il presidente di Camera Marche Gino Sabatini commentando i dati export marchigiani del terzo trimestre 2022. Il valore delle esportazioni nei primi nove mesi del 2022 è pari a 17.074,4 milioni di euro: "tutti i settori al centro dell'azione promozionale di Camera Marche: moda, agroalimentare, mobile e meccanica, contribuiscono in modo importante alla crescita delle esportazioni. Molto bene il calzaturiero nonostante la perdita di quote di mercato russo".

I settori che hanno dato il maggior contributo alla crescita tendenziale sono: Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici: 7.162,6 mln euro, oltre 7 volte il valore dello stesso periodo del 2021; Tessile, abbigliamento pelli e accessori: 1.792,4 mln euro +32%; Mezzi di trasporto: 718,3 mln euro +91%; Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti: 1.457,4 mln euro +25,6%; Coke e prodotti petroliferi raffinati: 230,3 mln euro; circa 3 volte e mezzo il valore del gen-set 2021; Agroalimentare: 405,4 mln euro + 22%; Mobile 465,9 mln euro quasi + 6%; Meccanica 4.280 mln euro +11%; Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi: 633,6 mln euro; +18,4%; Macchinari e apparecchi n.ca: 1.790,7 mln euro; +5%. Navi e imbarcazioni: 559,6 mln euro +137,3%; Calzature: 1.055,5 mln euro +34,4%; Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, combustibili nucleari: 522,8 mln euro; +51,8%; Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio: 230,3 mln euro, circa 3 volte e mezzo il valore del gen-set 2021.

I Paesi destinatari delle esportazioni manifatturiere marchigiane sono Belgio, Germania, Usa, Regno Unito e Francia.

Continua a diminuire l'export verso la Russia 183,5 mln euro -19,9% (al 16° posto della graduatoria dei maggiori mercati nei primi 9 mesi del 2022). (ANSA).