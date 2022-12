Calderone, a gennaio 2 tavoli, su sicurezza e pensioni

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - " A gennaio apriremo due tavoli con le parti sociali. Uno sulla sicurezza e l'altro sulle pensioni".

Lo ha ribadito il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone davanti alla commissione sanità e lavoro del Senato. Sul tema della sicurezza sul lavoro Calderone ha detto che il decreto legislativo 81 del 2008 "andrebbe rivisto" in particolare sulle "casistiche di rischio". In tema di controlli Calderone punta a "coordinare meglio tutte le attività ispettive" che saranno mirate contro "il caporalato" e le forme contrattuali anomale.

"Ci impegneremo a tutelare le imprese che rispettano le regole e devono competere in un circuito virtuoso". (ANSA).