Autotrasporto: Bitonci, serve tavolo sulla logistica

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "È cruciale perseguire la transizione ecologica, incentivando le aziende a svecchiare un parco vetusto di veicoli industriali, tutelare un settore che fattura 180 miliardi di euro all'anno e incide per il 10% del Pil nazionale.

Offrire maggiore dignità ad un comparto che comprende 80.000 imprese di cui 2.000 sotto i 25 dipendenti e potrebbe essere sia attrattivo che ricettivo per il mondo del lavoro. Serve organizzare zone di carico e scarico nelle città con la progettazione parallela di aree di sosta adeguatamente attrezzate per i tempi di pausa, sia nelle autostrade che nelle zone industriali. Va attuata una fattiva interlocuzione anche al Mimit su strategie che guardino al futuro del settore trasporto e logistica. Gli autotrasporti e la loro modernizzazione sono fondamentali per il nostro Paese e la Lega farà di tutto affinché l'Italia sia all'avanguardia".

Lo dichiara in una nota il sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Massimo Bitonci, che oggi ha incontrato i vertici Fiap (Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali), affrontando vari temi: politiche di transizione ecologica, politiche incentivanti la riduzione dell'impatto aziendale attraverso il credito d'imposta, l'avvio alla professione, l'importanza della logistica per il settore delle imprese, visto che l'80% dei trasporti avvengono su gomma. (ANSA).