Adepp: nel 2021 'peso' fiscale sulle Casse è di 765 milioni

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Un 'carico' fiscale del valore di "765 milioni di euro", nel 2021, e "530 milioni di prestazioni di welfare" erogate ai professionisti iscritti: sono due cifre tratte dal dossier dell'Adepp, l'Associazione degli Enti di previdenza privati e privatizzati, presentato oggi dal presidente Alberto Oliveti, a Roma. Sempre lo scorso anno, poi, il settore, che comprende 1.7 milioni di professionisti iscritti, ha registrato 11,4 miliardi di entrate contributive, 7,7 miliardi di uscite per prestazioni e, in tutto, 600.000 prestazioni erogate. Le entrate contributive, viene evidenziato nel Rapporto, "sono più che raddoppiate in 17 anni", mentre "il numero di prestazioni è aumentato del 77% e gli importi erogati del 120%". (ANSA).