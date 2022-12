Accordo tra Sace e Dolomiti Energia per rateizzare bollette

(ANSA) - TRENTO, 13 DIC - Siglato l'accordo tra il gruppo Dolomiti Energia e Sace per facilitare le richieste di rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas.

L'obiettivo dell'intesa - precisa una nota - è creare le condizioni più favorevoli ai clienti di Dolomiti Energia, società che opera nella vendita di energia elettrica e gas, per negoziare la dilazione del pagamento delle bollette attraverso Cauzione Energia pmi, una soluzione interamente digitale, messa in campo da Sace Bt - la società del Gruppo Sace specializzata nell'assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, nelle cauzioni e nella protezione dei rischi della costruzione - per sostenere le pmi italiane colpite dall'aumento dei costi energetici, che dopo aver negoziato la struttura del piano di rateizzazione di una o più fatture per i consumi di energia con Dolomiti Energia, potranno richiedere la cauzione direttamente sul sito sace.it, dove è disponibile un simulatore che, sulla base dei dati di bilancio 2021, restituisce in tempo reale una prima indicazione sull'accoglibilità della richiesta e sul costo della cauzione stessa. (ANSA).