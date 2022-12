Ucraina: Nova Coop sostiene agricoltori per semina grano

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - Farina, pane e grissini per sostenere gli agricoltori ucraini. Dalla collaborazione fra Nova Coop e la cooperativa Pausa Cafè 'Bread nasce 'Bread for Peace - Farina, Pane e Grissini per la Pace in Ucraina': per ogni confezione venduta di questi prodotti, 30 centesimi saranno destinati da Nova Coop all'acquisto di sementi e attrezzature agricole per garantire le risorse necessarie a realizzare la prossima semina in Ucraina e mettere in sicurezza la campagna agraria 2023.

L'iniziativa è nata con l'obiettivo di sostenere e rafforzare la capacità produttiva degli agricoltori ucraini di piccola scala della regione di Leopoli. Si tratta - è stato spiegato oggi, alla presentazione di 'Bread for Peace' della "prima filiera inclusiva e socialmente orientata per sostenere la sicurezza alimentare delle famiglie ucraine, a dimostrazione che la pace passa anche attraverso il cibo e la solidarietà".

Parte dei fondi che saranno raccolti sono già stati anticipati da Pausa Cafè agli agricoltori di Leopoli e convertiti in 30 tonnellate di sementi di grano e foraggio, distribuite a 72 famiglie. Grazie a questa iniziativa si stima che nel 2023 verrà prodotto un raccolto di 200-250 tonnellate di grano tenero e sarà possibile assicurare l'equivalente di prodotti panificati per un mese a circa 30 mila famiglie ucraine. (ANSA).