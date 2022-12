Rinnovabili, Confindustria propone piattaforma di mercato (2)

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "In una fase in cui, durante l'estate, il prezzo del gas ha raggiunto picchi di aumento di oltre 12 volte il prezzo del gennaio 2021 e di circa 10 per il settore elettrico - spiega Aurelio Regina, presidente del Gruppo tecnico Energia di Confindustria -, invece che solidarietà e approccio comune in Europa abbiamo assistito a una concorrenza spietata per l'acquisto autonomo di rigassificatori e soluzioni autonome per l'approvvigionamento. In definitiva esattamente l'opposto del progetto iniziale europeo per il mercato dell'energia".

"La proposta di Confindustria - ha aggiunto Regina - non è solo un contributo tecnico, ma vuole essere soprattutto una linea di intervento strutturale per la soluzione di questa drammatica congiuntura, che non possiamo demandare alla sola fiscalità generale. Riteniamo infatti che serva più Europa e un mercato unico dell'energia, per garantire ai cittadini e alle imprese europee maggiore efficienza e sicurezza sul piano geopolitico". (ANSA).