Professioni: dottori commercialisti, scattano i nuovi bandi

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Cassa dottori commercialisti (Cdc) nuovamente in campo per l'erogazione di contributi a supporto dell'attività professionale degli iscritti: da dicembre, infatti (e con scadenza il 15 marzo 2023), recita una nota, è possibile presentare online "la domanda sia per il bando per l'acquisto, o il leasing di beni strumentali, sia per la nuova iniziativa a supporto dell'attività professionale nelle fasi di aggregazione".

La prima iniziativa, forte di 1,5 milioni complessivamente appostati, riguarda la corresponsione di somme "fino a un massimo di 5.000 euro per l'acquisto, o il leasing di strumenti hardware, ad eccezione degli smartphone, mobili da ufficio, licenze e abbonamenti software", la seconda prevede, invece, "a fronte di uno stanziamento di 500.000 euro, l'erogazione di contributi per la costituzione nel corso del 2022 di studi associati e Società tra professionisti (Stp) fino a un massimo di 2.500 euro per singolo richiedente che sarà proporzionalmente ridotto qualora la somma dei contributi spettanti ai soci ecceda il limite massimo di 10.000 euro per studio associato o Stp. Nel caso invece delle reti tra professionisti (Rtp) il contributo più elevato erogabile è di mille euro per singolo richiedente e di 5mila euro per la Rete nel suo complesso, rende noto l'Ente.

Il presidente della Cdc Stefano Distilli evidenzia "l'erogazione di contributi per gli investimenti in strumenti e soluzioni tecnologiche che, secondo i dati emersi dal sondaggio recentemente realizzato sugli iscritti, rappresentano un costo mediamente pari al 10% del fatturato su base annuale", ma pure la scelta della Cassa di "puntare su strumenti come le aggregazioni che rappresentano uno dei veicoli principali di crescita ed evoluzione per la categoria e le libere professioni in generale, anche secondo il 39,1% del campione di associati intervistati", chiosa il vertice dell'Ente pensionistico dei dottori commercialisti. Sul sito della Cassa previdenziale tutti i dettagli sui bandi. (ANSA).