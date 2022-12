Pmi: Terranova (Fmpi),interventi urgenti per rilancio

(ANSA) - PALERMO, 12 DIC - "Per rilanciare le piccole e medie imprese occorrono interventi urgenti per la riduzione della pressione fiscale, la semplificazione amministrativa e la valorizzazione delle aziende, senza alcuna differenza territoriale". Lo dice Antonina Terranova presidente della Federazione delle medie e piccole imprese al convegno "Made in Italy e sviluppo delle Pmi" alla Camera di commercio di Palermo ed Enna.

L'incontro è servito a "dare vita a una serie di confronti tra imprenditori e istituzioni pubbliche", che "mirano a sollecitare l'attivazione di politiche attive per il lavoro e superare quelle passive e improduttive legate soprattutto al mondo delle piccole e medie imprese e al made in Italy".

'Dal lavoro che abbiamo fatto - afferma Giuseppe Fontanarosa, presidente del centro studi europeo Polaris - sono state bene evidenziate le immense potenzialità che abbiamo al sud in termini di produttività, ma, contestualmente, apprendiamo quanto siano diversificati gli aiuti europei e governativi che andrebbero assolutamente riequilibrati. Dobbiamo sostenere il lavoro delle piccole e medie imprese - conclude Fontanarosa - che sono il motore occupazionale del nostro territorio, e creare un contesto nel sud Italia, che garantisca i livelli essenziali delle prestazioni, soprattutto nei settori della salute, del lavoro e dell'istruzione".

L'assessore delle Attività produttive della Sicilia, Edy Tamajo, sottolinea l'operato della Regione per "creare un sistema virtuoso che vada nella direzione dell'equità". Per il vicesindaco di Palermo, Carolina Varchi, "in questo momento storico c'è un allineamento politico tra Regione, Comune e Governo centrale e siamo tutti favorevoli a sostenere il made in Italy, volano della nostra economia". (ANSA).