Pmi: nasce Confimi Industria Venezia-Treviso

È Fabio Paolo Lisiero a dare il via a una nuova casa per le piccole e medie imprese del manifatturiero aprendo la sede di Confimi Industria Venezia-Treviso. La territoriale che da oltre 18 mesi organizza appuntamenti di networking imprenditoriali nelle due province, ufficializza così la sua nascita.

Lisiero, 57 anni, titolare dell'azienda Inter.Mark Srl specializzata in internazionalizzazione delle pmi e operante in oltre 50 paesi, sarà supportato dal vicepresidente Davide Giorgi nelle attività di rappresentanza e servizi alle aziende.

Dopo le territoriali di Vicenza e Verona, Confimi Industria amplia quindi la propria presenza in Veneto manifestando ancor più la vicinanza e l'attenzione al settore produttivo del paese.

