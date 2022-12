Pmi: direttori personale, colleghi 'bulli' nel 30% aziende

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Episodi "devianti, come abusi fisici, o verbali, intimidazioni, riconducibili a fenomeni di 'mobbing' orizzontale (quindi, azioni non da parte di superiori)", o ancora "bullismo tra colleghi" in oltre il 30% delle aziende: è l'esito dell'indagine effettuata dal Centro ricerche dell'Aidp (Associazione italiana direttori del personale) su un campione rappresentativo di manager aziendali e professionisti delle risorse umane, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. In particolare, si legge in una nota, tali circostanze "si manifestano tramite pettegolezzi (53%), esclusione e boicottaggio intenzionale della persona coinvolta (oltre il 34%), svalutazione delle opinioni e critica continua (oltre 32%), svalutazione del lavoro svolto verso il management (31,5%), azioni aggressive verso i colleghi (oltre 23%), invasione della privacy altrui (circa il 12%)". Rispetto al passato, poi, si segnala come "per il 55% degli intervistati oggi prevale una maggiore tendenza a denunciare questi episodi: nel 40% dei casi tali denunce avvengono, perché riferite alla direzione del personale, per l'11% attraverso il sistema di gestione delle segnalazioni ('whistleblowing') e per circa il 9% dopo esser state raccontate alle rappresentanze sindacali. Per la presidente dell'Associazione Matilde Marandola "il fenomeno del bullismo in azienda è molto diffuso, e ciò che colpisce ulteriormente è la percentuale di frequenza di questa tipologia di accadimenti. Uno spaccato patologico della vita in azienda che forse non pensavamo fosse così ampio", aggiunge, sottolineando che l'Aidp "è è pronta a fare la propria parte e fin da oggi si rende disponibile, anche nei confronti delle Istituzioni e del ministro del Lavoro Marina Calderone, ad istituire un tavolo, per giungere ad una soluzione reale della questione", termina la nota. (ANSA).