Pensioni: Conte, destra prometteva mille euro ma è solo slogan

(ANSA) - BARI, 12 DIC - "Il nostro obiettivo era detassare le pensioni fino a mille euro. Era una misura sostenibile, a differenza di quella proposta dal centrodestra, perché sarebbe costata solo cinque miliardi di euro". Lo ha spiegato il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, rispondendo alle domande di una cittadina di Bari Vecchia che dalla finestra di casa sua gli ha spiegato le difficoltà di vivere con 600 euro di pensione al mese. Conte è in città per il suo tour in difesa dei più fragili che, questo pomeriggio, lo ha portato all'associazione Michele Fazio, nel borgo antico. "Con la nostra misura alcuni pensionati prenderebbero 150 euro in più - ha proseguito Conte -. Il centrodestra in campagna elettorale ha promesso pensioni a mille euro, ma ha già tradito quella promessa. Noi invece avevamo una proposta molto seria, non uno slogan". (ANSA).