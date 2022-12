Ocse: disoccupazione Italia cala al 7,8% ad ottobre

(ANSA) - PARIGI, 12 DIC - Il tasso di disoccupazione dell'Italia è sceso al 7,8% ad ottobre 2022, contro il 7,9% di settembre: è quanto riferisce l'Ocse, l'organismo per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale con sede a Parigi. Anche nella zona euro, il tasso di disoccupazione è diminuito di 0,1 punti, per attestarsi al 6,5% ad ottobre, raggiungendo il suo livello più basso dall'inizio della serie, nel 1990. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile oppure è diminuito in oltre 80% dei Paesi di Eurolandia. I cali più forti sono stati registrati in Austria, Spagna, Finlandia e Grecia.

Nella zona Ocse, il dato è rimasto stabile al 4,9%. (ANSA).