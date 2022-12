Natale: Confcommercio Toscana, spesa per regali cala ancora

(ANSA) - FIRENZE, 12 DIC - Sette toscani su dieci acquisteranno regali di Natale quest'anno, per un importo medio di spesa procapite di 157 euro. In totale, secondo un'indagine condotta da Confcommercio Toscana sui dati dell'ufficio studi nazionale, il Natale 2022 in Toscana prevede un investimento di oltre 415 milioni di euro che risulta ancora lontano dal pre-pandemia. Infatti, si legge in una nota, a Natale 2019 i toscani avevano speso circa 175 euro a testa per i regali, nel 2020 sono scesi a 162, 158 nel 2021 e ora 157 euro.

Cala anche la percentuale dei toscani che si dichiarano disposti a fare regali, scesa al 71% dal 76,9% dello scorso anno. "Buona parte della tredicesima, purtroppo, quest'anno servirà ad assorbire inflazione e caro bollette", avverte il direttore generale di Confcommercio Toscana, Franco Marinoni.

Tra i doni preferiti, Confcommercio Toscana prevede la riconferma dei prodotti gastronomici, seguiti da capi di abbigliamento, libri, giocattoli e carte regalo. In crescita anche il trend dei 'pacchetti esperienziali': percorsi sensoriali da vivere in prima persona, che vanno dai trattamenti estetici alle cene gourmet passando per visite guidate o training sportivi. (ANSA).