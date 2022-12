Manovra: Sbarra, assicurare piena indicizzazione delle pensioni

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Riteniamo urgente e necessario assicurare la piena indicizzazione delle pensioni, è sbagliato fermarsi a quattro volte il trattamento minimo. Bisogna alzare di più, perché sono pensioni del ceto medio, non si tratta di tagliare pensioni d'oro o d'argento". Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a margine del Consiglio generale della First Cisl. "Bisogna inoltre assicurare - ha proseguito - gli attuali requisiti per Opzione donna, togliendo vincoli che limitano e restringono il campo di azione", così come "è sbagliato innalzare i voucher a 10mila euro, perché c'è il rischio di destrutturare il sistema contrattuale agricolo e del terziario". "L'esonero contributivo rivolto alle aziende che stabilizzano o assumono giovani e donne fino a 36 anni va alzato oltre i 6mila euro", ha concluso Sbarra. (ANSA).