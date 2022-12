Manovra: dalle pensioni al contante, gli emendamenti di Conte

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Una tassa del 20% sugli extraprofitti ottenuti dalle imprese farmaceutiche e assicurative durante la pandemia di Covid: il "contributo straordinario e temporaneo", proposto fra gli emendamenti alla manovra prioritari del M5s con il leader Giuseppe Conte come primo firmatario, sarebbe da versare nei prossimi due anni, calcolato sul maggior utile netto conseguito oltre il milione di euro nel 2021 e il 2022, rispetto a quello del triennio precedente.

Un altro emendamento propone di aumentare da 8.500 a 13.000 euro la soglia di reddito entro la quale i pensionati non versano l'Irpef. Il salario minimo è un altro dei temi: il M5s chiede lo stanziamento di 150 milioni di euro all'anno per il 2023, il 2024 e il 2025 su un fondo per ridurre al 10% la tassazione degli incrementi retributivi finalizzati a portare la paga oraria ad almeno 9 euro lordi, fino a 3.000 euro complessivi.

In altre due proposte si chiedono interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica amministrativi, per tagli da 5,3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 7,3 a decorrere dall'anno 2025; oppure da 2 miliardi all'anno a partire dal 2025. Fra le proposte anche l'incremento da 500 milioni di euro del fondo per le non autosufficienze è incrementato, con una quota di 400 milioni destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima. Infine, fra gli emendamenti, anche quello per sopprimere il comma della manovra in cui il tetto al contante aumenta da mille a 5mila euro. (ANSA).