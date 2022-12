==Manovra: Cattaneo, pensioni minime a 600 euro per over 75

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Le pensioni minime da portare a 600 euro, "almeno per gli over 75", e l'intervento per consentire "zero tasse" per chi assume i giovani. "Queste sono le nostre priorità". Lo dice in un'intervista a La Stampa Alessandro Cattaneo, capogruppo di Forza Italia alla Camera. "Il ministro Giorgetti ci ha rassicurato sul fatto di volerle fare proprie, ma aspettiamo di vederle nero su bianco nella manovra", aggiunge.

Forza Italia chiede una correzione anche sulle modifiche allo studio sul bonus cultura per i diciottenni: "L'emendamento Mollicone, così com'è formulato, non va bene, non possiamo sostenerlo. È giusto aver aperto la discussione su alcune modifiche allo strumento" ma "bisogna assicurare continuità al bonus anche nel 2023 ed evitare che vadano perse le risorse stanziate". Cattaneo sottolinea che "noi partecipiamo lealmente a questo governo, che è composto da partiti con sensibilità diverse su alcuni temi. Per questo riteniamo legittimo arricchire la coalizione con le nostre proposte". Si rivendica "l'importanza di dare più soldi a chi vive con meno di 600 euro al mese di pensione". Un intervento che riguarda "una platea molto più ampia di quella che beneficerebbe di quota 103, che manda in pensione a 62 anni poche decine di migliaia di persone". Fra gli altri temi su cui Forza Italia metterà l'accento "sblocco e cessione dei crediti, non solo per il Superbonus edilizio, e le Zone economiche speciali per attrarre investimenti al Sud. Poi, come Forza Italia, abbiamo presentato tre pacchetti di proposte su sicurezza, sanità e università".

Cattaneo ritiene che i tempi stabiliti "per i lavori in commissione e in aula siano in linea con le altre manovre. E riconosco un atteggiamento responsabile delle opposizioni, almeno finora: ci sarà una dialettica accesa sulle singole misure, ma non prevedo complicazioni per l'approvazione entro fine anno". (ANSA).